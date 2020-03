Uživo sve o koroni: 10 preminulih, 659 zaraženih, ozdravio nulti pacijent u ns! Produžićemo policijski vikendom od 15h

Kurir pre 20 minuta

* Danas do 15 sati konstatovane su nažalost još dve smrti. Ministar Lončar: Produžićemo policijski čas vikendom, ovoliko ljudi na ulici i u parkovima u životu nisam video, a šta tek radite noću, sedite sa komšijama, družite se... Tako ste najozbiljniji kandidati za koronu... U ovom trenutku 9 ljudi se bori za živote * Dr Kon: Strmi porast obolelih, kontakti se moraju zaustaviti ako treba i rigorozno

SRBIJA - U Republici Srbiji je do 15 časova 28. marta 2020. godine registrovano ukupno 659 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 371 osobe od kojih je 131 pozitivno i 240 negativno na novi korona virus. Do 15 časova, 28. marta 2020.godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 2086 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. 16.59 Antonijević: 3 novotestiranih,