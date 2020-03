U Hrvatskoj zaražene još 22 osobe, ukupno 657

Politika pre 3 sata

ZAGREB – U Hrvatskoj su od jutros u 9 sati potvrđena 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj žrtava povećao se na pet, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.

Ukupan broj zaraženih koronavirusom sada je d 657, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, prenosi zagrebački Jutarnji list. On je naveo da je za 24 sata broj zaraženih povećan za 71 i dodao da to u odnosu na jučerašnji i prekjučerašnji dan predstavlja određeno smanjenje. „Preminulih je ukupno pet, jer je preminuo u Klinici za infektivne bolesti još jedan bolesnik srednje životne dobi s hipertenzijom”, rekao je Beroš, javlja Tanjug. On je dodao da se do sada 49