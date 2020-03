U poslednja 24 sata troje preminulo od koronavirusa u Srbiji, ukupno zaraženih 741

RTS pre 10 minuta

Kovid-19 je za poslednja 24 sata odneo tri žrtve u Srbiji. Ukupan broj umrlih je 13. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji su još 82 osobe zaražene koronavirusom, pa je ukupan broj obolelih 741.

15.33 – Postoji indikacija za testiranje, ona je jasna i ona je proširena, ali ne podrazumeva da se testira svako ko to želi, kaže Kon. 15.28 – Nemojte da se plašite da se testirate, poručuje Kon građanima i ističe da je to bitno "i zbog vas i zbog drugih ljudi". 15.20 – Kon ističe da ima testova za koronavirus, ali da je potrebna dobra organizacija kako bi se rezultati dobili za jako kratko vreme. 15.17 – Kakva god uredba se donese od strane Vlade, to ne može da