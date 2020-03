Kako izgleda „kućni red“ za pacijente na Sajmu? (FOTO, VIDEO)

Danas pre 2 sata | Piše: V. Jeremić

Danas u privremenu bolnicu primljeni prvi pacijenti Pacijenti koji su od danas smešteni na Beogradskom sajmu zbog blagih simptoma korona virusa objavili su kako izgleda kućni red tokom njihovog boravka u toj privremenoj bolnici, a koji već kruži po društvenim mrežama,

Kako stoji u „Planu kućnog reda u privremenom sanitetskom centu Sajam’“, od pacijenata će se očekivati da se probude između 6 i 6.30 sati. Potom je, do 8 sati ujutru predviđeno vreme za ličnu higijenu, a od 8 doručak. Ono gde plan postaje konfuzan je u 9 časova. Naime, u periodu od 9 do 11 predviđeni su i lekarski pregledi, ali i rad na čišćenju i dezinfikaciji prostorija u hali, kao i vreme za slobodne aktivnosti, s tim što poslednja aktivnost traje do 12. Od