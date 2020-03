Uhapšen zbog pokušaja razbojništva

Danas pre 10 minuta | Piše: J.B.K.

Policija u Boru uhapsila je V.S.(1982) iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništo u pokušaju.

Kako se sumnja, V.S. je uz pretnju makazama u jednoj prodavnici zatražio novac od radnice. On se sumnjiči i da je tom prilikom po ruci posekao radnicu. Brzom i efikasnom akcijom, osumnjičenog je sustigao policajac nedaleko od ove prodavnice. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.