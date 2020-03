Nagli skok zaraženih u Francuskoj: 499 umrlih, na reanimaciji je 5.565 pacijenata, čak 7.678 novoobolelih od juče

Večernje novosti pre 1 sat | G.Čvorović

Poređenja radi, dan ranije ih je bilo 4.376, a dva dana pre 2.599. Nikada broj inficiranih do sada nije prešao 5.000

Pariz od stalnog dopisnika BILANS obolelih od virusa korona drastično se povećao u Francuskoj u poslednjih 24 sata. U zemlji ih sada ima 52.128, što je za čak 7.678 više nego u ponedeljak. To je daleko najveće dnevno povećanje do sada. Poređenja radi, dan ranije ih je bilo 4.376, a dva dana pre 2.599. Nikada broj inficiranih do sada nije prešao 5.000. Broj dnevnih smrtnih slučajeva približio se cifri od 500. Tačnije, registrovano je 499 slučajeva, a samo dan ranije