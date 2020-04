Najmlađa žrtva korona virusa: Beba stara šest nedelja preminula u Konektikatu

Blic pre 47 minuta | M. R. M.

Beba stara šest nedelja preminula je u Konektikatu od korona virusa, a prema tvrdnjama zdravstvenih radnika, ona je najmlađa žrtva u svetu do sada.

Kako prenosi "Dejli mejl", dete je prošle nedelje dovedeno u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da spasu život bebe. Guverner te američke savezne države Ned Lamont istakao je da je to najmlađa žrtva do sada u svetu. - Ovo je veoma tužno. Verujemo da je ovo jedan od najmlađih života izgubljenih zbog komplikacija u vezi sa COVID-19. Ovo je virus koji napada naše najranjivije, bez milosti - rekao je Lamont. On je naglasio važnost ostajanja kuće i ograničavanja