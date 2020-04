Brnabić: Vlada Srbije povlači odluku o informisanju na molbu predsednika

N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Vlada Srbije danas povući Zaključak o informisanju tokom pandemije koronavirusa i to na izričitu molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Premijerka je preuzela krivicu na sebe za donošenje uredbe. "Moja je glupost i moja odgovornost, moja je glupost što to nisam obrazložila, kad smo to doneli", navela je.

Brnabić je za Radio televiziju Srbije rekla da veruje da je ova uredba štitila građane od neproverenih informacija, ali kaže da predsednik nije želeo da se baci senka na potpuno informisanje i sve ono što su, kako kaže, uradili mukotrpnim trudom. "Mi ćemo danas na sednici Vlade povući ovu odluku na izričitu, direktnu molbu predsednika Aleksandra Vučića i razumem zašto me predsednik zamolio", navela je Brnabić. Rekla je da će povući ovu uredbu zato što je Srbija