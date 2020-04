Vučić: Od subote u 13h do ponedeljka u 5h zabrana kretanja

N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se uvodi zabrana kretanja od 13 sati u subotu do ponedeljka do pet ujutro. To jedino ne važi za penzionere koji imaju mogućnost da izađu u prodavnice od 4 do 7h u nedelju, rekao je i dodao da bi ipak voleli da ih manje vide nego prošle nedelje, jer je za njih rizik najveći. Dodao je i da ne može više od dvoje ljudi da se okupi na istom mestu i da to važi od večeras. Treća mera je olakšavajuća i važi od subote uveče - od 23h do 01h u rasponu od 200 metara od

Obraćajući se javnosti nakon sednice Kriznog štaba, Vučić je rekao da su danas analizirali uticaj mera i onoga što su uradili. Konsultovali smo se s kojim merama da idemo i doneli smo neke zaključke - da deo mera moramo da pooštrimo, deo da olakšamo, naveo je. Vikendi su nam bili najveći problem, ostavili smo ljudima vremena da kupe šta treba i da u nedelju ostanu kućama, rekao je. Rekao je da je zabrana o okupljanju najviše dve osobe na jednom mestu doneta zbog