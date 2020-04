Vučić: Zabrana kretanja od subote u 13 do ponedeljka u 5 časova

Danas pre 11 minuta | Piše: B. Cvejić

Obraćanje predsednika Srbije nakon sastanka kriznih štabova Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da se u Srbiji uvodi zabrana kretanja u subotu od 13 časova do ponedeljka u pet ujutru.

On je rekao da su krizni štabovi razmatrali uvođenje novih mera i analizirali situaciju i da će se deo mera pooštriti, a deo olakšati. Druga mera je da od večeras ne može više od dvoje ljudi biti na jednom mestu, a od subote od 23 do 01 biće dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca. „Uradili smo ogroman posao, ali smo daleko od uspeha. Mislili smo da smo bili blizu apsolutne katastrofe“, poručio je predsednik. On je najavio da nas vrhunac čeka u narednih 15 dana i da su