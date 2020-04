(Uživo) borba protiv korone u svetu: Broj obolelih premašio milion, Tramp uvodi nove mere, u Austriji paprene kazne

Kurir pre 1 sat

* Ukupno 1.016.002 ljudi je zaraženo korona virusom, a preminulo je 53.224; * Oporavilo se 212.995 ljudi; * U Americi je obolelo ukupno 245.193 ljudi, a preminulo je 6.088 osoba; * U Italiji je obolelo ukupno 115.242 ljudi, a preminulo je 13.915 osoba; * U Španiji je zaraženo 112.065 ljudi, a preminulo je 10.348 osoba; * U Kini je zaraženo 81.620 ljudi, a umrlo je 3.322;

ITALIJA produžava vanredne mere do maja Vanredno stanje u Italiji uvedeno zbog epidemije korona virusa po svemu sudeći će biti produženo do početka maja, najavio je danas načelnik Agencije za civilnu zaštitu Anđelo Boreli. Italijanska vlada je ove nedelje donela odluku da do 13. aprila produži vanredno stanje kojim je ograničena sloboda kretanja i zatvorene sve firme koje nisu bitne za snabdevanje stanovništva. Boreli je najavio mogućnost da se vanredne mere