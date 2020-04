Novi rast obolelih u Albaniji: Zbog novih slučajeva uvedena četrdesetosatna blokada tokom vikenda

Blic pre 18 minuta | Srna

U Albaniji je prijavljeno 27 novih slučajeva virusa korona i to je drugi najveći dnevni rast nakon čega je naređena treća po redu četrdesetosatna blokada tokom vikenda radi usporavanja širenja veoma zaraznog patogena od kojeg je do sada u toj zemlji umrlo 17 ljudi. U Albaniji je 26. marta prijavljeno 28 obolelih i to je do danas bio najveći dnevni broj slučajeva obolelih. Albanija je proglasila pandemiju prirodnom katastrofom posle čega su blokirane brojne