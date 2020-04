Na Kosovu danas šest obolelih i šest izlečenih od korona virusa

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova (NIJZ) saopštio je da je tokom današnjeg dana na Kosovu potvrđeno još šest slučajeva obolelih od korona virusa i istovremeno je šest osoba izlečeno.

Tokom dana je testirano 105 uzoraka od kojih je samo šest pozitivno na korona virus. Ukupno na Kosovu je do danas 132 ljudi obolelo od kovid-19, dok je 16 osoba izlečeno i jedna je preminula. Danas su otkriveni slučajevi obolelih iz opštine Peć, i to troje iz sela Lugađi, jedan iz Peći i jedan koji je bio u karantinu. Prema informacijama NIJZ do sada je testirano 1.605 uzoraka, dok su pod svakodnevnom kontrolom 2.772 kontakta ranije obolelih. I dalje opština sa