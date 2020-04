Pažnja, vlasnici kućnih ljubimaca: Od večeras kuce u šetnji od 23 do 1 po ponoći i sutra ujutru od 8 do 10 sati

Kurir pre 4 sata

Samo jedna osoba može da izvede ljubimca na najviše 20 minuta

BEOGRAD - Danas u 13 časova stupila je na snagu nova mera Vlade Srbije u suzbijanju epidemije korona virusa, po kojoj je do ponedeljka u 5 ujutro zabranjen izlazak na ulicu, kao i zabrana okupljanja više od dve osobe. Od večeras vlasnici kućnih ljubimaca mogu da izvode svoje kućne ljubimce svakoga dana u periodu između 23 časa do 1 ujutru, i u nedelju od 8 do 10 časova ujutru. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta i ne dalje od 200