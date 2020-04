(Uživo) pandemija korone u Svetu: Amerika, Italija i Španija po broju zaraženih pretekle Kinu iz koje je virus krenuo

Kurir pre 10 minuta

*U Svetu je zaraženo više od 1,099,711 ljudi *Broj ljudi koji su izgubili bitku je 59,196 *Oporavilo se 228,975

U AMERICI čak 1.480n umrlih za 24 sata U SAD je u poslednja 24 sata 1.480 osoba umrlo od korona virusa, saopštio je kasno sinoć Univerzitet Džons Hopkins i dodao da je to do sada najveći broj umrlih u zemlji. Od korona virusa u SAD je do sada ukupno umrlo 7.406. U KINI pada broj obolelih: od 19 novih, 18 iz inostranstva U Kini je u poslednja 24 časa zabeleženo 19 novih slucajeva krona virusa, 31 manje nego prethodnog dana, saopštila je danas Nacionalna zdravstvena