Šef zdravstvene službe SAD: Sledeća nedelja najteža, biće to naš 11. septembar

Blic pre 7 sati | Tanjug

Šef zdravstvene službe SAD Džerom Adams upozorio je danas da će sledeća sedmica biti "najteža i najtužnija nedelja u životima mnogih Amerikanaca" zbog pandemije korona virusa. "Biće to naš Perl Harbur momenat, naš 11. septembar, samo što neće biti na jednom mestu. To će se dešavati širom zemlje i želim da Amerikanci to shvate", rekao je Adams za Foks njuz. Šef zdravstvene službe SAD je istakao da ljudi i vlade još imaju moć da promene liniju epidemije i da ima nade