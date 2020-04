Boris Džonson ostaje u bolnici: Britanski premijer nakon 10 dana izolacije ima simptome koronavirusa

Kurir pre 2 sata

Britanski premijer Boris Džonson i dalje je u bolnici, gde je smešten sinoć pošto i deset dana nakon što je pozitivno testiran na virus i dalje pokazuje simptome.

"Premijer je i dalje u bolnici", rekao je izvor iz britanske vlade, prenosi Rojters. Džonson se oseća dobro i očekuje se da će se uskoro vratiti u kancelariju, rekao je danas ministar za lokalne zajednice Robert Dženrik. "On će ostati u bolnici dok god bude potrebno, ali čuo sam da mu je dobro i jedva čekam da se vrati u Dauning strit", rekao je Dženrik.