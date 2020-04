Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, do 17 stepeni

Sputnik pre 5 sati

Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. april.

U Srbiji će jutro biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazom. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Vreme u Srbiji Tokom dana u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša od 14 do 17 stepeni. Vreme u Beogradu I u Beogradu pretežno sunčano, ali i vetrovito. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni.