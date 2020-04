"Za 10 dana počećemo sa novim načinom lečenja korone": Brnabić najavila oštriju borbu protiv virusa

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Kranji je sebičluk preko dana kršiti mere i preporuke samoizolacije, a uveče aplaudirati lekarima, istkala je premijerka Srbije Ana Brnabić. Brnabić je istakla da da je to sramota i sebičluk. - Ljudi šetaju po parkovima i posle aplaudiraju lekarima. To je apsurdno - rekla je Brnabić. Ona je pročitala poruke lekara koji su jedni drugima poslali. To su poruke infektologa iz Novog Sada i Subotice kako ljudi džogiraju i šetaju ljubimce dok "oni umiru od posla". - Šamar