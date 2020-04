Od ovoga i kamen plače! Vera, supruga Radomira Antića, oglasila se posle smrti muža i nema koga to nije ganulo! /foto/

Blic sport pre 43 minuta | Darko Nikolić

Nakon što je u ponedeljak Radomir Antić, naš čuveni fudbalski trener, preminuo u Španiji, dan kasnije javnosti se obratila njegova supruga Vera.

Ona je rešila da pošalje tri kratke poruke putem svog Instagram naloga i to prilično emotivne. Životna saputnica našeg čuvenog trenera je najpre citirala svog supruga, na španskom i engleskom jeziku: "Život je srećan za one koji ga žive da bi pobedili", napisala je Vera Antić. Nedugo zatim je objavila i zajedničku fotografiju, uz poruku "Ljuba moja": Na kraju je objavila i fotografiju svog supruga, kako napušta teren i maše: Uz to je samo dopisala, na srpskom,