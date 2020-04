Porodica se oprostila od Radomira: Život je uživanje...

N1 Info pre 4 sata | Branimir Smilić

Ana Antić, ćerka legendarnog srpskog trenera Radomira Antića, zahvalila se svima koji su u ovim teškim trenucima uz njenu porodicu.

UNICO Gracias a todos, Vera, Dusan, Petra, Rade, Ivana,Marko y Ana Sin palabras “la vida es la alegría para quien la juega. a ganar” R. Antic A post shared by Ana Antic(@anaantic) on Apr 6, 2020 at 12:59pm PDT Čovek koji je svoje ime upisao u istoriju svetskog fudbala kao jedini trener koji je sedeo na klupi Atletiko Madrida, Barselone i Real Madrida preminuo je u ponedeljak u prestonici Španije. "Život je uživanje za one koji ga igraju da bi pobedili," citiral je