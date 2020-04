"Zauvek tvoj: Kapiten!" Dejan Stanković o smrti Radomira Antića: Tajne fudbala i života su uz tebe prestajale to da budu

Blic sport pre 52 minuta | Darko Nikolić

Tužna vest iz Madrida, da je u ponedeljak preminuo naš čuveni Radomir Antić, potresla je svet fudbala, kako svetskog, tako i našeg.

Možda o tome najbolje svedoče silne reakcije koje pristižu sa svih strana, a među njima odzvanja i ona koju je uputio Dejan Stanković, nekadašnji reprezentativac u " ekipi Srbije", sada trener . On se oglasio putem Instagrama, i to na emotivan način: "Počivaj u miru, dragi moj mister! Tajne fudbala i života su uz tebe prestajale to da budu a karijera je zapamtila mnogo divnih momenata! Veliki ne odlaze, samo sada sa drugog mesta gledaju na nas! Zauvek tvoj,