U Srbiji još 247 obolelih i tri smrtna slučaja, ukupno 2.447 zaraženih i 61 preminuli

Danas pre 2 sata | Piše: B. Cvejić

Nanoviji podaci U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 247 novih slučajeva oboljevanja korona virus, ali i tri smrtna slučaja. Ukupno u našoj zemlji za sada ima 2.447 pozitivnih na virus i 61 preminuli.

Od juče do danas testirane su 1.074 osobe, od koji je 247 bilo pozitivno. Od početka pandemije u Srbiji je testirano do sada 9.626 građana. Do ovog trenutka je hospitalizovano 1.349 pacijenata, a na respiratorima je njih 108. Na Beogradskom sajmu su smeštena 104 pacijenta, dok je u niškom Čairu 64, a u Novom Sadu 38. U poslednja 24 sata preminula su dva muškarca i jedna žena. Kako je navedeno na konferenciji za medije, smrtnost je u Srbiji za sada 2,49 odsto, a