Prodaja BMW automobila pala za više od 20 odsto

Od januara do kraja marta nemački prozvođač automobila BMW prodao je za 20,6 odsto manje automobila

Od januara do kraja marta nemački prozvođač automobila BMW prodao je za 20,6 odsto manje automobila. Pandemija virusa korona je doveo do pada prodaje u Kini u februaru, a u martu I u Evropi i SAD, saopštila je kompanija. U Evropi su trenutno zbog virusa korona oko 80 odsto svih prodavaca automobila zatvoreni, a u SAD je to na 70 odsto, podsećaju iz BMW-a. U fabrikama u Evropi I Severnoj Americi proizvodnja je stala, a koncern prilagođava nivo proizvodnje