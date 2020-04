Ekonomske mere: "Od 10. aprila isplata penzija uz dodatak od 4.000 dinara"

Blic pre 34 minuta | Suzana Luković

Penzije će biti isplaćene 10. aprila uz dodatak od 4.000 dinara - rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je dodao da se nada da ćemo u roku od mesec dana moći da ukinemo vanredno stanje i da "počnemo ozbiljno da radimo". - To je za njih veoma važno, jer su oni najsiromašniji deo - rekao je Vučić komentarišući dodatak od 4.000 dinara za penzionere. Upitan šta misli o zahtevu Unije poslodavaca Srbije da se minimalne zarade isplate što pre, Vučić je ukazao: - Ako neko nije u stanju od 15. marta do 10. aprila da zadrži likvidnost i solventnost, onda ne znam šta bih vam