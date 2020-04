Kocka je bačena: Pucaju živci, a pucaju i veze - Da li ljubav može da se sačuva za vreme korone, a evo zašto neki nisu uspeli

Blic pre 7 sati | Aleksandra Radojević

Prošlo je tri nedelje otkako je u Srbiji proglašeno vandredno stanje i zbog čega vreme provodimo u svojim domovima.

Propisane mere uticale su na sve nas, ali i na naše poznate ličnosti i njihove partnere. Neki su još više zbližili, neki se ponekad i posvađaju, a bilo je i onih koji su raskinuli. Pa, da li je ljubav na ispitu u doba korone?! No, krenimo redom. Dok ima onih koji sa svojim partnerima cvrkuću u toplim domovima i sve to dele na društvenim mrežama, uz po koji savet šta raditi zatvoren u četiri zida, ima i onih čija veza nije opstala. I to zbog udaljenosti. Lepo narod