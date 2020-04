Zvanično: Uvodi se policijski čas od petka u 17 do ponedeljka u 5 časova

Danas pre 37 minuta | Piše: Danas Online / B. C.

Zabrana kretanja u Srbiji biće produžena od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 časova ujutro, potvrđeno je danas na redovnoj konferenciji kriznog štaba.

Od te mere biće izuzeti penzioneri koji će moći da idu u kupovinu petkom od 4 do 7 sati ujutru. Ranije je postojala ideja da policijski čas bude uveden samo za Beograd i Niš, kao najveća žarišta, ali će to ipak važiti za celu zemlju. Podsetimo, do sada je zabrana kretanja važila od subote u 13 časova do ponedeljka u 5 ujutro. To nije važilo za starije od 65 godina, koji su mogli u kupovinu u subotu ujutru. Takođe, od zabrane kretanja su bili izuzeti vlasnici kućnih