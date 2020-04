FIBA: Kvalifikacije za OI 2021, Eurobasket 2022. godine

Al Jazeera pre 42 minuta

Zbog zaraze novim tipom korona virusa dogodile su se promjene u terminima održavanja košarkaških takmičenja.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) saopćila je u četvrtak da će Evropsko prvenstvo 2021 (EuroBasket) biti održano od 1. do 18. septembra 2022. Dodaje se kako je FIBA saopćila da su se zbog zaraze novim tipom korona virusa dogodile promjene u terminima održavanja košarkaških takmičenja, prenosi Anadolija. Tako će Evropsko prvenstvo, koje je trebalo biti odigrano od 2. do 19. septembra ove godine, biti održano od 1. do 18. septembra 2022. Olimpijske