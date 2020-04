Beograđani se već spremaju za policijski čas od 60 sati, ispred supermarketa veliki redovi (video)

Blic pre 4 sata | K.S.

Nakon prošlog vikenda kada smo imali najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, pred nama je još duži koji počinje sutra u 17 sati i trajaće sve do ponedeljka u 5.00.

Građani neće izlaziti iz svojih domova dva i po dana, te su stoga već danas krenuli da se snabdevaju potrebnim namirnicama. Prodavnice će raditi sutra do 15 sati, a nakon toga će biti zatvorene do ponedeljka. To je i razlog zbog kojeg su se i danas formirali ogromni redovi ispred pojedinih supermarketa. Snimak koji je nešto posle podneva objavljen na društvenoj mreži Tviter najbolje opisuje brojčano stanje ljudi koji su čekali u redu ispred jednog supermarketa, a