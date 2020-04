Italijanski „Vog“ izlazi bez naslovne fotografije, sa potpuno belom stranicom

Danas pre 25 minuta | Piše: FoNet

Aprilski broj časopisa „Vog Italija“ izlazi 10. aprila sa potpuno belom naslovnom stranom, na kojoj osim imena časopisa i meseca u kojem izlazi nema više ničega.

„Pre samo dve nedelje spremali smo se da pustimo u štampu izdanje koje smo planirali neko vreme, ali govoriti o bilo čemu drugom dok ljudi umiru, doktori i sestre reskiraju svoje živote i svet se zauvek menja – nije DNK Voga“, napisao je glavni urednik Emanuele Farneti. The Vogue Italia April Issue will be out next Friday 10th.