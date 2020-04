Grad Beograd spreman da otvori SOS obdaništa, evo ko bi u njima bio smešten

Blic pre 3 sata | Beoinfo , Blic

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da je grad spreman da, ukoliko se ukaže potreba, otvori neko od prestoničkih obdaništa. - Razgovarao sam sa premijerkom danas o tome.

Ukoliko su oba roditelja pozitivna na korona virus, a decu nema ko da čuva, spremni smo da otvorimo svojevrsno SOS obdanište za tu decu. Imamo vaspitačice koje su na punoj plati i one će moći da brinu o njima. Grad je, dakle, spreman, a da li će se to desiti zavisi od toga ima li potrebe za tim – rekao je Vesić. On je istakao "da je pred nama 60 sati potpune restrikcije kretanja i da je veoma važno da se ljudi toga pridržavaju, jer će to biti ključno za dalje