U Srbiji još 238 obolelih i pet preminulih, ukupno 3.105 zaraženih i 71 umrli

Danas pre 6 minuta | Piše: B. Cvejić

Najnoviji podaci U Srbijie je od juče do danas registrovano još 238 građana pozitivnih na korona virus i još pet smrtnih slučajeva. Ukupno je u našoj zemlji zaraženo 3.105, od kojih je 71 završio sa smrtnim ishodom. U Španiji je umrlo 605 osoba od korona virusa, najmanje u jednom danu od 24. marta, saopštile su u petak španske vlasti. Italijanska vlada odlučila je da karantin koji treba da traje do 13. aprila, produži do 3. maja, preneli su danas tamošnji mediji pozivajući se na izvore sindikata.

U poslednja 24 sata testirano je 1.893 ljudi, od kojih je pozitivno 238. Ukupno je do sada 14.240 testiranih u Srbiji. Hospitalizovano je u ovom trenutku 2.107 pacijenata, dok je na respiratorima njih 136. U poslednja 24 časa preminule su četiri osobe muškog i jedna osoba ženskog pola, prosečne starosti 60,4 godine. Procenat smrtnosti od korona virusa u Srbiji trenutno je 2,29 odsto. Broj obolelih po gradovima i opštinama u Srbiji možete pogledati na ovom linku.