Vremenska prognoza - 12. april

I druga polovina vikenda biće sunčana i topla. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 21 do 24 stepena

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 12.04.2020. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. 13.04.2020. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo, posle podne uz postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. 14.04.2020.