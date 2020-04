Dačić: Vraćamo ljude sa Malte, iz Bratislave, Praga, Stokholma

Beta pre 2 sata

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da će od sutra do kraja sedmice biti vraćeni državljani Srbije sa aerodroma na Malti, Bratislavi, Pragu, Stokholmu, Oslu, Parizu, Berlinu i Frankfurtu.

Dačić je za Radio-televiziju Srbije rekao da sada uglavnom žele da se vrate ljudi koji su izgubili posao u tim zemljama, i da će Srbija nastaviti da organizuje povratke avionima ili drumskim saobraćajem koliko je to u njenoj mogućnosti.

On je rekao da za iduću nedelju već ima napravljen program letova, i da je povratak državljana Srbije sa Malte planiran u ponedeljak, u utorak iz Bratislave i Praga, u sredu iz Stokholma i Osla, u četvrtak iz Pariza i u petak iz Berlina i Frankfurta.

"Da neko sad ne misli da ovo neko pravi po svom nahođenju nego mi imamo tačno spisak", rekao je Dačić i dodao da se zna gde se ko nalazi, te da se u Nemačkoj prijavilo 1.569 putnika, u Austriji do juče 478, u Švajcarskoj 599 i tako dalje.

Sutra će doći avion iz Saudijske Arabije sa 49 državljana koji tamo rade, a taj avion organizuju Saudijci, i ove nedelje polako bi trebalo da se puštaju ljudi koji su na slovenačko-hrvatskoj granici iz zemalja šengenskog prostora, rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, ko želi da se vrati treba da se javi diplomatsko konzularnim predstavništvima i da se sa njima koordiniše, jer su potrebne razne dozvole država iz kojih se dolazi i to može da se organizuje samo u dogovoru sa vlastima tih zemalja.

"Treba da se usredsredimo na to šta radimo, svi treba da znaju da se jave našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i da se utvrdi način na koji mogu da dođu do određenih destinacija odakle mi možemo da organizujemo taj prevoz", rekao je on.

Dačić je dodao da ljudi moraju da razumeju da ne može da se stigne do svakog dela zemaljske kugle ali da može da se koordiniše dolazak do nekih destinacija sa kojih ljudi mogu da se prevezu.

"Mi sada smanjujemo taj broj, nećemo moći da ga eliminišemo u potpunosti", rekao je Dačić.

Dačić se složio sa ocenom ambasadora SAD Entonija Godfrija da humanitarnu pomoć ne treba politizovati, ali ni izvlačiti zaključke poput toga da će se buduća spoljna politika zemlje zasnivati na tome koliko ko pomaže.

Dodao je, međutim, da treba znati, ili bar za sebe beležiti da se ne zaboravi ko je pomagao u vreme kad je bilo teško.

Dačić je rekao da je Kina pokazala spremnost da pomogne Srbiji putem humanitarne pomoći, stručnjaka i robe koju tamo može Srbija da kupi, a podsetio i da je Srbija Kini pružila podršku i da je on bio prvi ministar spoljnih poslova koji je posetio Kinu u vreme najveće epidemije.

Rekao je da je takođe došla pomoć od Rusije, EU, Norveške SAD, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja.

Po Daćićevim rečima Srbija treba da primi k znanju da se ceo svet u uslovima krize okreće sopstvenim interesima i da ona to isto treba da radi.

Kako je dodao, čak i Evropska unija pokazala je nejedinstvo i po rečima samih ljudi u Uniji u ovoj krizi ispoljile su se pojedinačne nacionalne politike umesto jedinstvenih, i svako je za sebe gledao kako da reši određene probleme.

Dačić je ukazao da je EU zabranila izvoz robe drugima, a da jedno vreme čak nije bilo saglasnosti da se šalje roba unutar EU iz jedne u drugu zemlju.

Šef srpske diplomatije rekao je da su ministri zemalja Zapadnog Balkana tražili da te zemlje budu izuzete sa spiska zabrane i da može da im se dozvoli izvozi medicinska oprema.

"Oni (EU) su rekli da će u toku ove sledeće nedelje da nam daju odgovor, rekli su da imaju razumevanja," rekao je Dačić.

(Beta, 04.12.2020)