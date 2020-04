Mekadu se oprostio od Partizana: Hvala, bila je čast!

N1 Info pre 2 sata | Bojan Marinković

Košarkaš Partizana Džejms Mekadu više neće igrati za klub iz Humske, sudeći prema objavi na njegovom Instagram profilu.

"Hvala Partizanu što me je učinio delom svoje porodice. Bila mi je čast da nosim crno-belo. Mislim da bi se poslednjih mesec dana sezone pamtilo. Imati priliku da osvojite dva prvenstva sa takvom, sjajnom grupom momaka bi sigurno bilo posebno iskustvo", napisao je američki krilni centar. Thank you Partizan for making me a part of your family... it was an honor to wear the black and white! The last month of the season was shaping up to be one to remember. Having the