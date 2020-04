Makron se obratio naciji: "Striktne mere ostaju do 11. maja, a onda počinje nova etapa"

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Predsednik Francuske Emanuel Makron se obratio javnosti: Predstoji još meseci života sa virusom

OD STALNOG DOPISNIKA – PARIZ FRANCUSKA ostaje u striktnom karantinu bar do 11. maja, događaji s prisustvom publike će se održavati najranije od sredine jula, granice EU ostaju zatvorene do daljeg, posle izolacije će se na ulicu izlaziti sa maskama, na vakcinu će se čekati još mesecima, a posle svega stvaraće se drugačiji svet. To je suština govora francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se sinoć obratio javnosti po četvrti put od početka krize. On je istakao