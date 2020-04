Korona u Beogradu: Na nekim opštinama skoro da nema zaraženih, evo koji su delovi grada najkritičniji (mapa)

Blic pre 1 sat | J.O.

Od početka epidemije korona virusa u našoj zemlji, statistika je po pravilu pokazivala da je oko polovina svih zaraženih bila u Beogradu.

Slična tendencija je bila i proteklih dana, ali uprkos obećanjima nadležnih, nikada nismo dobili na uvid kako izgleda raspored obolelih po beogradskim opštinama i naseljima. Sve do sada. Prema podacima koji su obrađeni do jučerašnjeg dana, odnosno do 14. aprila, najveći broj zaraženih bio je na Zvezdari (147), a sledili su Novi Beograd (143), Voždovac (142), Zemun (129), Palilula (92), Rakovica (82), Čukarica (81), Vračar (68)... Prema ovim informacijama, više od