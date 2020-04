PU Šabac: Uhapšen zbog ubistva

RTV pre 1 sat | Tanjug

ŠABAC - Policija je u Šapcu uhapsila G. M. (1997) iz Malog Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Kako je saopštila Policijska uprava Šapca, on se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave, nožem ubo pedesetsedmogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda, ubrzo preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Šapcu, dodaje se u saopštenju.