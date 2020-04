Vučić obradovao Srbiju! Počela proizvodnja ključnog leka protiv korone, bravo za srpske radnike! Foto

Kurir pre 47 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je lepe vesti sa Srbijom.

- Upravo počela proizvodnja #Chloroquine u Srbiji, ključnog leka u borbi protiv #COVID19 ! Bravo za Galeniku i srpske radnike - napisao je Vučić na Instagramu. View this post on Instagram Upravo počela proizvodnja #Chloroquine u Srbiji, ključnog leka u borbi protiv #COVID19 ! Bravo za Galeniku i srpske radnike! A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Apr 17, 2020 at 2:05am PDT