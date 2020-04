Arheolozi otkrili mrežu podzemnih skrovišta u Nazaretu, koji datiru iz doba Isusa Hrista

Blic pre 5 sati | Tanjug

Nedavna arheološka otkrića na tlu Izraela pružila su nova saznanja o Nazaretu iz doba kada je, kako se prema hrišćanskoj tradiciji smatra, u tom gradu odrastao Isus Hrist.

Ova istraživanja su dodatno rasvetlila pojedinosti o verskom i političkom okruženju koje je obeležilo Isusovo odrastanje i uticalo na njegova gledišta. Londonski "Indipendent" navodi da je Nazaret zapravo bio znatno veće naselje nego što se do sada verovalo, a njegovi stanovnici - kojih je, kako tvrde britanski istraživači, bilo i do 1.000 - pridržavali su se veoma konzervativnih verskih shvatanja i bili veoma nenaklonjeni Rimu. Arheolozi su došli do saznanja da su