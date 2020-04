Zaštitnik: Odgovorne za koronu u domu za stare čekaju kazne

Blic pre 9 sati | Tanjug

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je pokrenut postupak zbog "ulaska" korona virusa u Gerontološki centar u Nišu i ostalim domovima gde je zabeležena zaraza.

On je naveo da su kazne, ukoliko se utvrdi odgovornost nadležnih, ozbiljne. "Ne daj bože, da neko od tih lica premine, onda su kazne zaista rigorozne", naglasio je Pašalić. Dodaje da je cilj utvrđivanje odgovornosti. Ta odgovornosti ide od krivične, preko disciplinske, pa do onog što će svakako lica koja su nemarom, neradom ili lošom organizacijom doživela, a to je materijalna šteta, rekao je zaštitnik za TV N1. "Što se tiče krivičnih sankcija, one su vrlo ozbiljne