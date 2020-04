Posle praznika počinje ublažavanje mera

RTS pre 2 sata

Epidemiolozi procenjuju da se gasi potencijal koronavirusa u većem delu Srbije, stoga posle Uskrsa počinje ublažavanje mera koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja zaraze.

Od utorka policijski čas biće za sat vremena kraći. Počinjaće u 18 časova i trajaće do 5 sati ujutru. Penzioneri će utorkom, petkom i nedeljom moći od 18.00 do 01.00 čas da se prošetaju po pola sata. Sve zanatske radnje počinju sa radom od utorka – vulkanizerske, auto-mehaničarske, hemijsko čišćenje, obućari, krojači, prodavnice automobila, bicikla, tehničke robe i građevinskog materijala. Očekuje se da će druge radnje do 300 metara kvadratnih biti otvorene 27.