Danas hladnije, ponegde kiša, najviša temperatura do 19 stepeni

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će danas biti hladnije nego za vikend, u severnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno, a u Vojvodini sa dužim sunčanim intervalima.

Na jugu Srbije umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Večeras i tokom noći ka utorku u ovim krajevima očekuje se intenziviranje padavina. Vetar će biti umeren, na severu i istoku i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 8 do 13 stepeni, najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. U Beogradu će prvog dana sedmice biti promenljivo oblačno, suvo i hladnije, uz umeren severni i severoistočni