Kada će gorivo i u Srbiji biti jeftinije: Cena sirove nafte je ispod nule, ali gorivo ipak mora da se plati, nove cene od juna

Iako je istorijski pad cena nafte u ponedeljak doveo do toga da je njena vrednost negativna, nemojte očekivati da će vam uskoro neko platiti da napunite rezervoar gorivom.

Tačnije, nemojte očekivati da će se to ikada dogoditi. Ono što se u Srbiji može dogoditi jeste da gorivo pojefitini i to od juna jer se, kako tvrde poznavaoci, cena nafte sa svetskih berzi na cene u Srbiji preliva oko dva mesec kasnije. Cena američke sirove nafte (West Texas Intermediate - WTI) koja je u ponedeljak pala na minus 37,6 dolara za barel, dan posle se u nekoliko navrata oporavljala i dolazila do nule. U blagom plusu nalazila se vrlo kratko, da bi potom