Demanti UEFA o prekidu na 18 meseci: Nije bilo zahteva SZO da se fudbal zaustavi!

Hot sport pre 6 sati

Portparol Evropske kuće fudbala istakao je da nije bilo zahteva ove vrste.

Evropska fudbalska unije (UEFA) demantovala je pisanje medija da je iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO) stigao zahtev da se sva takmičenja zaustave do kraja 2021. godine. Italijanska “Republika” objavila je da je iz SZO stigla preporuka da se fudbal zaustavi na 18 meseci, ali portparol krovne organizacije evropskog fudbala tvrdi da to nije tačno. – To nije tačno. Takva preporuka iz WHO nikada nije stigla – izjavio je portparol UEFA za “Indepent” i dodao da je