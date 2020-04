UEFA demantuje da je SZO predložila suspenziju fudbala

Radio 021 pre 33 minuta | N1

UEFA je demantovala navode pojedinih medija da je Svetska zdravstvena organizacija predložila da se internacionalni fudbal suspenduje sve do kraja 2021. godine.

UEFA i SZO su prošle nedelje imale video-konferenciju koja je trebalo da traje jedan sat, ali se navodno odužila na dva i po sata zbog gorućih problema vezanih za pandemiju. Mediji tvrde da je SZO predložila rigoroznu meru koja bi šokirala sve ljubitelje fudbala u svetu, a to je da se velika fudbalska takmičenja stopiraju sve do kraja naredne godine. To znači da se ne bi igrala Liga šampiona, a da bi Evropsko prvenstvo ponovo moralo biti pomereno. UEFA je prethodno