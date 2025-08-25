Devojka izašla na teren da se slika sa Novakom, pogledajte njenu reakciju kad je upoznala najvećeg ikada

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, počeo je pohod na titulu na US Openu a pred meč je jedna devojka imala čast da ga upozna.

Novak je atrakcija gde god da se pojavi pa je tako bilo i pred meč prve runde US Opena protiv Lernera Tiena, kada je viđena zanimljiva situacija. Tokom bacanja novčića na mreži, Novaku i Tienu se priključila i devojka koja je bila oduševljena činjenicom da ima priliku da se upozna i fotografiše sa Novakom. Izašla je na teren da se slika sa Novakom i nije skidala osmeh sa lica. Pogledajte njenu rekciju kada je upoznala najvećeg tenisera svih vremena.