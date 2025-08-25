Devojka izašla na teren da se slika sa Novakom, pogledajte njenu reakciju kad je upoznala najvećeg ikada

Nova pre 56 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Devojka izašla na teren da se slika sa Novakom, pogledajte njenu reakciju kad je upoznala najvećeg ikada

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, počeo je pohod na titulu na US Openu a pred meč je jedna devojka imala čast da ga upozna.

Novak je atrakcija gde god da se pojavi pa je tako bilo i pred meč prve runde US Opena protiv Lernera Tiena, kada je viđena zanimljiva situacija. Tokom bacanja novčića na mreži, Novaku i Tienu se priključila i devojka koja je bila oduševljena činjenicom da ima priliku da se upozna i fotografiše sa Novakom. Izašla je na teren da se slika sa Novakom i nije skidala osmeh sa lica. Pogledajte njenu rekciju kada je upoznala najvećeg tenisera svih vremena.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đoković tražio pomoć lekara usred meča

Đoković tražio pomoć lekara usred meča

Nova pre 1 minut
Drama u Njujorku - šta muči Đokovića?

Drama u Njujorku - šta muči Đokovića?

B92 pre 11 minuta
Ovo je zabrinulo sve! Novak proklizao, pa se uhvatio za nogu, a onda je fizioterapeut ušao na teren

Ovo je zabrinulo sve! Novak proklizao, pa se uhvatio za nogu, a onda je fizioterapeut ušao na teren

Telegraf pre 11 minuta
Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Telegraf pre 1 sat
Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS Open

Sport, najnovije vesti »

Đoković - Tijen: Taj-brejk odlučuje o drugom setu

Đoković - Tijen: Taj-brejk odlučuje o drugom setu

Kurir pre 27 minuta
Đoković tražio pomoć lekara usred meča

Đoković tražio pomoć lekara usred meča

Nova pre 1 minut
Drama u Njujorku - šta muči Đokovića?

Drama u Njujorku - šta muči Đokovića?

B92 pre 11 minuta
UŽIVO Đoković ekspresno vratio brejk! FOTO/VIDEO

UŽIVO Đoković ekspresno vratio brejk! FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta
Ovo je zabrinulo sve! Novak proklizao, pa se uhvatio za nogu, a onda je fizioterapeut ušao na teren

Ovo je zabrinulo sve! Novak proklizao, pa se uhvatio za nogu, a onda je fizioterapeut ušao na teren

Telegraf pre 11 minuta