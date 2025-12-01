Luka Dončić bez dlake na jeziku! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić veruje da će Kuper Fleg biti odličan igrač.

Fleg je jedan od retkih svetlih tačaka u redovima Maveriksa. - Mislim da je dobar igrač. Naravno, mnogo pritiska dolazi sa prvim pikom. Ima ga mnogo na svojim plećima. Ali, mislim da će biti sjajan igrač - kaže Dončić. Fleg u proseku beleži 16,7 poena, 6,6 skokova i 3,5 asistencija za oko 34 minuta po utakmici. U međuvremenu, Maveriksi su 12. na Zapadu sa skorom 6-15.