(Video) Lejkersi na Dončićev pogon: Slovenac najzaslužniji za nalet „jezerdžija“ i sedmi trijumf u nizu

Dnevnik pre 4 sati
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu ekipu Nju Orleansa rezultatom 133:121 u utakmici NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija i tako vodio „jezerdžije“ do sedmog uzastopnog trijumfa. Dončić je 20 poena ubacio u prvoj četvrtini. Ostin Rivs je postigao 33 poena, dok je Diandre Ejton dodao 22 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Kod gostiju, najefikasniji je bio Brajs Mekgauns sa 23 poena, dok je Sadik Bej ubacio 22. Košarkaši Njujorka savladali su na svom terenu ekipu Toronta
Rajaković: "Lopta nije htela kroz obruč" VIDEO

B92 pre 40 minuta
Sin zvezdine legende igra košarku života! Ostvario monstruozan tripl-dabl, ali uzalud: Tanderi zabeležili 12. pobedu u nizu!

Kurir pre 3 sata
Luka Dončić predvodio Lejkerse do pobede, Oklahoma nastavlja seriju trijumfa

NIN pre 5 sati
Jedna od najboljih partija u karijeri! Boston slavio posle drame, čudesni Pričard brojao do 42! (video)

Kurir pre 5 sati
Brutalna partija Edvardsa - 42 poena u pobedi protiv Sparsa! (video)

Kurir pre 5 sati
VIDEO Luka Dončić izjednačio rekord NBA lige

Nova pre 5 sati
Strašna serija Lejkersa, Dončić i ekipa u velikoj formi (video)

Politika pre 5 sati
Fudbaleri Vojvodine iz Vršca kreću u pohod na trofej u Kupu Srbije: Valja odbraniti status finaliste

Dnevnik pre 0 minuta
Dušan Vlahović u velikom problemu! Juventus se oglasio: Srbin je doživeo težu povredu!

Kurir pre 0 minuta
Kad i gde možete gledati meč Srbija – Španija na Svetskom prvenstvu?

Danas pre 15 minuta
U Meklarenu pokreću istragu – prekasno

Sport klub pre 15 minuta
(VIDEO) Žakelj: Potencijala ima, rad i trud su ključ!

Sport klub pre 15 minuta