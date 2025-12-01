(Video) Lejkersi na Dončićev pogon: Slovenac najzaslužniji za nalet „jezerdžija“ i sedmi trijumf u nizu

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu ekipu Nju Orleansa rezultatom 133:121 u utakmici NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija i tako vodio „jezerdžije“ do sedmog uzastopnog trijumfa. Dončić je 20 poena ubacio u prvoj četvrtini. Ostin Rivs je postigao 33 poena, dok je Diandre Ejton dodao 22 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Kod gostiju, najefikasniji je bio Brajs Mekgauns sa 23 poena, dok je Sadik Bej ubacio 22. Košarkaši Njujorka savladali su na svom terenu ekipu Toronta