Luka Dončić predvodio Lejkerse do pobede, Oklahoma nastavlja seriju trijumfa

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Nju Orleansa rezultatom 133:121 u utakmici NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Ostin Rivs je postigao 33 poena, dok je Diandre Ejton dodao 22 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Kod gostiju, najefikasniji je bio Brajs Mekgauns sa 23 poena, dok je Sadik Bej ubacio 22. Košarkaši Njujorka savladali su na svom terenu ekipu Toronta rezultatom 116:94. U timu iz Njujorka najbolji je bio Karl-Entoni Tauns sa 22 poena i osam skokova,
